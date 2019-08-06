"Эвертон" заинтересован в приобретении Ракитича

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть клуб. В его приобретении заинтересован "Эвертон", который намерен укрепить свои позиции в Англии, сообщает AS. После покупки каталонцами Френки де Йонга у "Аякса" будущее хорватского полузащитника в испанском клубе находится под вопросом.

В прошедшем сезоне 31-летний Ракитич сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.

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