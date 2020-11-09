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«Эвертон» может вернуть Кина уже зимой

16:20
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Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин, который нынешний сезон начал в аренде в «ПСЖ», зимой может вернуться в Англию, сообщает The Athletic.

По данным источника, 20-летний итальянец, который должен доиграть сезон во Франции до конца, в скором времени вернется в располлжение «ирисок». Карло Анчелотти хочет вернуть форварда, чтобы повысить конкуренцию. Парижане же получат 2 миллиона евро неустойки.

В нынешнем сезоне лиги 1 Кин провел 4 матча, в которых забил 3 мяча.

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