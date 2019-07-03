Эвандру, которого тренировал Слуцкий в "Халле", перешел в "Сантос"

Полузащитник Эвандру продолжит карьеру в "Сантосе". 32-летний бразилец покинул "Халл Сити" на правах свободного агента и подписал однолетний контракт с бразильским клубом.
В прошлом сезоне Эвандру сыграл в 23 матчах чемпионшипа, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.
Напомним, бразильский хавбек работал под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого, который с июля по декабрь 2017 года работал с "Халл Сити".
Evandro é do Peixão! 🤝⚪️⚫️ pic.twitter.com/2hY3G7nPtW— Santos Futebol Clube (@SantosFC) 1 июля 2019 г.
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