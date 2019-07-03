Эвандру, которого тренировал Слуцкий в "Халле", перешел в "Сантос"

Полузащитник Эвандру продолжит карьеру в "Сантосе". 32-летний бразилец покинул "Халл Сити" на правах свободного агента и подписал однолетний контракт с бразильским клубом.

В прошлом сезоне Эвандру сыграл в 23 матчах чемпионшипа, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, бразильский хавбек работал под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого, который с июля по декабрь 2017 года работал с "Халл Сити".