Эриксен хочет перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен определился с тем, где он хотел бы продолжить карьеру.

Как сообщает ESPN, датчанин хотел бы перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус». «Шпоры» готовы предложить ему контракт с заплатой в 200 тысяч фунтов в год, но он не хочет даже вести переговоры об этом.

Если футболист не получит предложение от одного из этих клубов, то, вероятно, останется в команде до конца сезона. Его контракт истекает летом 2020 года, и он сможет уйти на правах свободного агента.

27-летний датчанин в текущем сезоне провел два матча за «шпор».

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