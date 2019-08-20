Эриксен хочет перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус»
20 августа 2019, 14:30
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен определился с тем, где он хотел бы продолжить карьеру.
Как сообщает ESPN, датчанин хотел бы перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус». «Шпоры» готовы предложить ему контракт с заплатой в 200 тысяч фунтов в год, но он не хочет даже вести переговоры об этом.
Если футболист не получит предложение от одного из этих клубов, то, вероятно, останется в команде до конца сезона. Его контракт истекает летом 2020 года, и он сможет уйти на правах свободного агента.
27-летний датчанин в текущем сезоне провел два матча за «шпор».
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