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«Эмполи» арендовал нападающего «Ювентуса»

9 сентября 2020, 22:25
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Форвард «Ювентуса» Марко Оливьери перешел в «Эмполи» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

21-летний нападающий в прошедшем сезоне провел четыре матча за первую команду «Ювентуса».

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