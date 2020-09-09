«Эмполи» арендовал нападающего «Ювентуса»
9 сентября 2020, 22:25
Форвард «Ювентуса» Марко Оливьери перешел в «Эмполи» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
? Marco Olivieri ? un nuovo calciatore azzurro!— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 9, 2020
L'attaccante classe 1999 arriva a titolo temporaneo dalla @juventusfc pic.twitter.com/Es6j7BISXu
21-летний нападающий в прошедшем сезоне провел четыре матча за первую команду «Ювентуса».