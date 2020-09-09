«Эмполи» арендовал нападающего «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Марко Оливьери перешел в «Эмполи» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

? Marco Olivieri ? un nuovo calciatore azzurro!



L'attaccante classe 1999 arriva a titolo temporaneo dalla @juventusfc pic.twitter.com/Es6j7BISXu — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 9, 2020

21-летний нападающий в прошедшем сезоне провел четыре матча за первую команду «Ювентуса».