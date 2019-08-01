Эмери рассказал о ходе трансфера Пепе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что сделка по переходу вингера "Лилля" Николя Пепе еще не закрыта.

- Сделка по Пепе на данный момент еще не закрыта, но мы следим за ситуацией, - цитирует специалиста Goal.com. - Мы подписали Себальоса, есть возможность приобрести Пепе. Наша задача - подписать еще одного игрока, способного реально усилить нас.

Ранее президент "Лилля" Жерар Лопес подтвердил информацию о том, что Пепе перейдет в "Арсенал" за 80 миллионов евро. 24-летний ивуариец забил 23 гола в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с "Лиллем" действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимоcть, по данным Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

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