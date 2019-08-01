Эмери надеется оставить Косьельни в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что он хотел бы, чтобы защитник Лоран Косьельни остался в команде.

Француз ранее отказался отправиться на предсезонный тур в США вместе с командой. Интерес к нему проявляет "Ренн".

- Я сделаю все возможное, чтобы убедить его, - цитирует Эмери Sky Sports. - Но я уважаю его решение, очень личное решение. Я не потерял надежду, что он будет с нами в следующем году. Но сейчас он хочет уйти, и мы думаем, как мы можем прогрессировать с другими игроками.

33-летний Лоран Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 гола.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр