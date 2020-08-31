Елавич перешел в загребский «Локомотив»

Хорватский нападающий Никица Елавич стал игроком загребского «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба.

35-летний форвард перешел из «Гуйчжоу» на правах свободного агента, контракт Елавичем подписан на два года.

В прошлом сезоне китайской Первой лиги (второй по силе дивизион страны) Елавич провел 13 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.