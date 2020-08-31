Елавич перешел в загребский «Локомотив»
31 августа 2020, 19:47
Хорватский нападающий Никица Елавич стал игроком загребского «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба.
35-летний форвард перешел из «Гуйчжоу» на правах свободного агента, контракт Елавичем подписан на два года.
В прошлом сезоне китайской Первой лиги (второй по силе дивизион страны) Елавич провел 13 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.
Nikica Jelavi? novi je igra? Lokomotive! ??— NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) August 31, 2020
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Dobrodo?ao na Kajzericu! ?? pic.twitter.com/jYkzzLMJWM