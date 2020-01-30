Экс-защитник «Спартака» Рохо ушел из «Манчестер Юнайтед» в аренду в «Эстудиантес»

«Манчестер Юнайтед» отправил 29-летнего защитника Маркоса Рохо в аренду в «Эстудиантес», сообщаетcя в официальном Twitter аргентинского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ранее сообщалось, что манкунианцы хотели продать игрока, но не нашли покупателя. Родной клуб Рохо, «Эстудиантес», согласился взять игрока в аренду.

В сезоне-2019/20 Рохо провел за «Манчестер Юнайтед» 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.