Экс-защитник "Анжи" Ямбере продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Защитник Седрик Ямбере перешел из "Дижона" в "Аль-Иттифак". С клубом из Саудовской Аравии 28-летний игрок сборной ЦАР подписал трехлетний контракт.

В прошедшем сезоне Ямбере сыграл в 38 матчах и получил 5 желтых карточек. По итогам сезона "Дижон" покинул высший дивизион страны.

Напомним, с зимы до лета 2016 года Ямбере выступал на правах аренды за "Анжи".

⚪️ إدارة نادي #الاتفاق تتعاقد مع مدافع أفريقيا الوسطى 🇨🇫 سيدريك يامبيري لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 سنوات، على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع @AlmanaHospitals الشريك الطبي للنادي pic.twitter.com/OI06YzkP5I — نادي الاتفاق (@Ettifaq) 29 июня 2019 г.

Все о трансферах – здесь