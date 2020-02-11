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Экс-полузащитник «Мордовии» Буранов перешел в «Томь»

11 февраля 2020, 11:20
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Полузащитник Данила Буранов, выступавший в этом сезоне за «Мордовию», подписал контракт с «Томью», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Буранов провел за «Мордовию» 24 матча в ФНЛ, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Также Буранов выступал за «Спартак-2», армавирское «Торпедо», «Белшину», тульский «Арсенал», «Строгино» и «Зенит-2».

Дополнительная информация:

https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/danila-buranov-podpisal-kontrakt-s-tomiu-2020-02-11

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