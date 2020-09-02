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Экс-форвард «Кубани» Селезнев перешел в сельский клуб, который сыграет в Лиге Европы

16:34
&quot;Колос&quot; представляет новичков. Фото Football.ua.
&quot;Колос&quot; представляет новичков. Фото Football.ua.
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Бывший форвард «Кубани», «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев перешел в «Колос». Украинский клуб сегодня официально представил игрока, сообщает Football.ua. Команда в нынешнем сезоне сыграет в отборочном турнире Лиги Европы.

Кроме того, к «Колосу» присоединились форвард Евгений Исаенко, защитник Евгений Новак, полузащитник Никита Кравченко, а также голкипер Владислав Кучерук. Команда представляет село Ковалевка Киевской области с населением около 1600 человек.

Предыдущим клубом 35-летнего украинца был турецкий «Бурсаспор». В прошедшем сезоне он провел 32 матча и забил 13 мячей при трех голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://football.ua/ukraine/430445-kolos-predstavil-novichkov-vkljuchaja-selezneva.html

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