Экс-форвард «Кубани» Селезнев перешел в сельский клуб, который сыграет в Лиге Европы

Бывший форвард «Кубани», «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев перешел в «Колос». Украинский клуб сегодня официально представил игрока, сообщает Football.ua. Команда в нынешнем сезоне сыграет в отборочном турнире Лиги Европы.

Кроме того, к «Колосу» присоединились форвард Евгений Исаенко, защитник Евгений Новак, полузащитник Никита Кравченко, а также голкипер Владислав Кучерук. Команда представляет село Ковалевка Киевской области с населением около 1600 человек.

Предыдущим клубом 35-летнего украинца был турецкий «Бурсаспор». В прошедшем сезоне он провел 32 матча и забил 13 мячей при трех голевых передачах.