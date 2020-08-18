Эдинсон Кавани: «Если у меня будет шанс поиграть за «Бенфику», я буду в восторге»

Нападающий Эдинсон Кавани прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Бенфику».

— У меня были встречи с «Бенфикой» и другими клубами, — цитирует Goal.com Кавани. — Пока еще ничего не решилось, так что не могу сказать, что мы достигли соглашения. Когда команда подтвердит, все станет известно. «Бенфика» — великий клуб, регулярно выступающий в екрокубках, многие уругвайцы играли здесь. Как эта команда может не привлекать меня? Если у меня будет возможность там сыграть, я буду в восторге.

В сезоне-2019/20 33-летний футболист провел за «ПСЖ» 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах. Контракт уругвайца с парижским клубом истек, футболист является свободным агентом.