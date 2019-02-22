Джузеппе Маротта: "Надеюсь, что скоро объявим о переходе Година в "Интер"

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта признался, что миланская команда близка к подписанию контракта с защитником Диего Годином, у которого заканчивается срок трудового соглашения с "Атлетико" летом 2019 года, сообщает Sky Sport Italia.

33-летний уругваец выступает за "матрасников" с 2010 года. В текущем сезоне Годин сыграл в 27 матчах за "Атлетико", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

– Было приятно увидеть, что Годин забил "Ювентусу". Я очень доволен, переговоры уже находятся в продвинутой стадии. Пока больше ничего не могу сказать. Я смотрю на все очень оптимистично, верю, что очень скоро мы объявим о переходе, – приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

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