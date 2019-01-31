Джовинко переходит в клуб из Саудовской Аравии

Экс-игрок "Ювентуса" Себастьян Джовинко покидает "Торонто", где был самым высокооплачиваемым игроком МЛС. Как сообщает AFP, итальянец после четырех сезонов в североамериканской лиге решил поиграть в Саудовской Аравии и подпишет контракт с "Аль-Хилялем". Сумма сделки не разглашается.

32-летний Джовинко перебрался в МЛС в январе 2015 года. Он стал лучшим бомбардиром лиги и самым ценным игроком в первом же сезоне. Также сыграл ключевую роль в чемпионском сезоне "Торонто" в 2017 году. Во всех турнирах он провел 142 матча, забив 83 гола.