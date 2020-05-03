Джовинко может перейти в «Интер»

Нападающий «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко может вернуться в Италию, сообщает журналист Николо Скира.

Скира провел прямой эфир в Instagram с братом 33-летнего итальянца Джузеппе, который подтвердил интерес со стороны «Интера».

— Себастьян только недавно сменил агента, но я мало знаю о его будущем, так как мы стараемся не говорить о футболе, — сказал Джузеппе Джовинко. - Если есть шанс вернуться в Италию, он примет это во внимание.

Связь с «Интером» довольно проста, поскольку Маротта и Конте высоко ценят его и хорошо знают по времени своего пребывания в «Ювентусе».

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Фиорентины», «Беневенто» и «Пармы».

На счету Джовинко 6 голов и 8 результативных передач в 25 матчах за «Аль-Хиляль» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 4,5 миллиона евро.