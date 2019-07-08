Джорджевич хочет остаться в "Зените". Он готов к конкуренции с Азмуном и Дзюбой

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич заявил, что готов продолжить карьеру в питерском клубе. Также футболист рассказал о конкуренции с Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном в петербургском клубе.

– Предложений пока нет, я готовлюсь остаться в "Зените", готовлюсь к чемпионату, – цитирует ТАСС. – Если кто-то меня позовет, может, "Зенит" что-то и скажет, пока не знаю. Готов ли к конкуренции с Азмуном и Дзюбой? Конечно.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий на правах аренды выступал за "Арсенал", забив 9 голов в 27 играх. Контракт Джорджевича с "Зенитом" будет действовать до 30 июня 2020 года, transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.