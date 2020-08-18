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Джо Харт стал игроком «Тоттенхэма»

18 августа 2020, 15:05
Джо Харт. Фото ФК «Тоттенхэм»
Джо Харт. Фото ФК «Тоттенхэм»
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Вратарь Джо Харт перешел в «Тоттенхэм» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба «шпор». Контракт с 33-летним английским футболистом рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне Харт играл за «Бернли», за который провел три матча и пропустил 7 голов.

Голкипер известен по выступлениям за «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» он дважды становился чемпионом Англии (2011/12, 2013/14) выигрывал Кубок (2011/12) и Суперкубок страны (2012).

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