Джо Харт стал игроком «Тоттенхэма»
18 августа 2020, 15:05
Вратарь Джо Харт перешел в «Тоттенхэм» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба «шпор». Контракт с 33-летним английским футболистом рассчитан до 2022 года.
В минувшем сезоне Харт играл за «Бернли», за который провел три матча и пропустил 7 голов.
Голкипер известен по выступлениям за «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» он дважды становился чемпионом Англии (2011/12, 2013/14) выигрывал Кубок (2011/12) и Суперкубок страны (2012).
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