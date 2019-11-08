Джака может перейти в «Ньюкасл»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может стать игроком «Ньюкасла», сообщают британские СМИ.

Как информирует The Times, уход футболиста из команды после скандала выглядит неизбежным. Ранее он отказался извиняться перед болельщиками команды за случившееся в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Фанаты освистали 27-летнего полузащитника, когда он уходил на замену. В ответ Джака приложил руку к уху, провоцируя болельщиков еще больше, а затем швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение. Также он нецензурно высказался, покидая поле.

После этого стало известно, что он был лишен капитанской повязки. По данным источника, главный тренер «Ньюкасла» готов предложить футболисту руку помощи. Джака хочет попасть в сборную Швейцарии на Евро-2020, что будет проблематично, если он останется без игровой практики в «Арсенале». Переход может состояться уже в январе. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Милана» и клубов бундеслиги.