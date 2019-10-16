Два клуба MLS заинтересованы в приобретении Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в MLS. В его приобретении заинтересованы «Нью-Йорк Сити» и «Ванкувер», сообщает La Gazzetta dello Sport. 33-летний француз недоволен малым количеством игрового времени в «Челси».

В текущем сезоне Жиру сыграл за «Челси» в 9 матчах, в которых забил 4 гола.

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