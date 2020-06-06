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Два клуба MLS проявляют интерес к Пасторе

6 июня 2020, 16:09
Хавьер Пасторе. Фото Mundo Deportivo.
Хавьер Пасторе. Фото Mundo Deportivo.
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Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе вызывает интерес у двух клубов MLS, сообщают итальянские СМИ.

По данным Sky Sport Italia, футболистом интересуются «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Сондерс». Указано, что «Рома» готова расстаться с ним из-за высокой зарплаты и не соответствующих ей игровых показателей. Вероятно, аргентинец продолжит карьеру именно в Северной Америке.

30-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за «Рому» во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

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