Два клуба MLS проявляют интерес к Пасторе

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе вызывает интерес у двух клубов MLS, сообщают итальянские СМИ.

По данным Sky Sport Italia, футболистом интересуются «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Сондерс». Указано, что «Рома» готова расстаться с ним из-за высокой зарплаты и не соответствующих ей игровых показателей. Вероятно, аргентинец продолжит карьеру именно в Северной Америке.

30-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за «Рому» во всех турнирах и сделал две результативные передачи.