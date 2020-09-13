Друг Кумана заявил, что тренер хочет видеть Салаха в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хотел бы видеть в своей команде форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом заявил друг специалиста, бывший нападающий «Аякса» и сборной Голландии Шак Сварт.

«Я знаю, что Куман хотел бы заполучить его, и я знаю, что Салах хотел бы перейти, — цитирует Сварта — voetbalzone.nl. — Источник информации? Не могу сказать. Я не могу вдаваться в детали. Просто поверьте мне, что я знаю это».

28-летний Мохамед Салах в текущем сезоне провел два матча за «Ливерпуль» и забил три мяча. За команду он выступает с 2017 года. Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.