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Друг Кумана заявил, что тренер хочет видеть Салаха в «Барселоне»

13 сентября 2020, 10:14
Мохамед Салах. Фото Instagram.
Мохамед Салах. Фото Instagram.
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хотел бы видеть в своей команде форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом заявил друг специалиста, бывший нападающий «Аякса» и сборной Голландии Шак Сварт.

«Я знаю, что Куман хотел бы заполучить его, и я знаю, что Салах хотел бы перейти, — цитирует Сварта — voetbalzone.nl. — Источник информации? Не могу сказать. Я не могу вдаваться в детали. Просто поверьте мне, что я знаю это».

28-летний Мохамед Салах в текущем сезоне провел два матча за «Ливерпуль» и забил три мяча. За команду он выступает с 2017 года. Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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