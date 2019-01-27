"До встречи, мой дорогой "Зенит"!" Лодыгин - о переходе в "Олимпиакос"

Голкипер Юрий Лодыгин, в воскресенье перешедший из "Зенита" в "Олимпиакос" на правах аренды, поблагодарил болельщиков петербургского клуба за поддержку. 28-летний вратарь будет выступать за греческий клуб до конца сезона-2018/19.

- До встречи, мой дорогой "Зенит"! Спасибо всем за ваши сообщения, удачи в дальнейшем, - написал Лодыгин в своем Инстаграме.

Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 года. В составе петербургского клуба он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок (дважды) страны.

В текущем сезоне Лодыгин провел 1 матч за "Зенит", в котором пропустил 4 гола.

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