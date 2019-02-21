Дмитрий Хохлов: "Трансферы "Динамо"? Думаю, точка поставлена"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил о том, что трансферная кампания московского клуба завершена. Также он рассказал о том, как полузащитник Артур Юсупов адаптируется в команде.

- Юсупов вписывается в команду и понимает требования, которые мы предъявляем, - приовдит пресс-служба "Динамо" слова Хохлова. - Это правда, что у него меньше брака, что порадовало. Мы с ним говорили об этом: опорный полузащитник должен допускать минимум брака в опорной зоне, особенно при выходе в атаку, когда вся команда раскрывается и больше играет вперед.

Если обрезаться в опорной зоне, можно привезти много голов. Радует, что Юсупов меня слышит и со своей работой справляется. Трансферы? Думаю, что точка поставлена.