Дмитрий Галямин: «Сумма трансфера Миранчука полностью соответствует его способностям»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Галямин прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Гасперини — квалифицированный тренер, который собрал симпатичную команду за очень небольшие для европейского футбола деньги», — рассказал в интервью «Известиям» экс-защитник сборной России Дмитрий Галямин.

«А если говорить о сумме, заплаченной за Миранчука, которая фигурирует в прессе, то она вполне соответствует его способностям и сложившейся ситуации. Цены на игроков диктует рынок, к тому же у россиянина через год заканчивался контракт. Можно возмущаться и говорить, что Миранчука продали дешево. Но в этом нет никакого смысла. Поверьте, если бы у «Локомотива» были более выгодные предложения, то они бы выручили больше за своего воспитанника. Мы можем сколько угодно говорить, что наши футболисты стоят 30-40 миллионов евро, но это только разговоры. При этом для «Аталанты» это очень приличные деньги», — подытожил Галямин.