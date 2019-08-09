"Динамо" объявило о переходе Филиппа из дортмундской "Боруссии"

Нападающий Максимилиан Филипп перешел из дортмундской "Боруссии" в "Динамо", сообщает официальный сайт московской команды.

Ранее сообщалось, что бело-голубые готовы заплатить "Боруссии" от 18-20 миллионов евро за Филиппа. Игрок будет выступать в московском клубе под 5-м номером.

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.