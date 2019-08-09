13:21 9 августа | Футбол — Трансферы

"Динамо" объявило о переходе Филиппа из дортмундской "Боруссии"

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Нападающий Максимилиан Филипп перешел из дортмундской "Боруссии" в "Динамо", сообщает официальный сайт московской команды.

Ранее сообщалось, что бело-голубые готовы заплатить "Боруссии" от 18-20 миллионов евро за Филиппа. Игрок будет выступать в московском клубе под 5-м номером.

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

 

 

 

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http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14494

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