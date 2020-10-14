«Динамо» договорилось об аренде защитника «Спортинга». Игрок не хочет уезжать в Россию

Защитник «Спортинга» Стефан Ристовски не хочет переходить в «Динамо», сообщает A Bola.

По данным источника, клубы договорились об аренде, однако 28-летний македонец хочет продолжить карьеру в другом клубе. Лиссабонцы изначально требовали полноценный трансфер, но клубы сошлись на годичной аренде с возможным правом выкупа за 3 миллиона евро. Из-за нежелания Ристовски переговоры на данный момент прекращены.

В сезоне-2019/20 защитник провел 26 матчей за «Спортинг» и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до 30 июня 2022 года. Стоимость игрока по версии портала transfermarkt.de составляет 3,5 миллиона евро. В его активе более 50 матчей за сборную Северной Македонии.