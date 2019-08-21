Дибала может заменить Неймара в «ПСЖ»
11:30
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «ПСЖ», сообщают французские СМИ.
По информации L'Equipe, переход может состояться, если парижский клуб покинет Неймар. «Ювентус» готов рассмотреть варианты в том числе и с обменом на другого футболиста + деньги.
25-летний Пауло Дибала в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Юве» и забил десять мячей при пяти голевых передачах.
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