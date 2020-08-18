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Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад»

18 августа 2020, 00:06
Давид Сильва. Фото AFP
Давид Сильва. Фото AFP
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва стал игроком «Реала Сосьедад», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт игрока рассчитан до 2022 года. 34-летний испанец выступал за «Сити» с 2010 года, куда перешел из «Валенсии». Всего за английский клуб он провел 435 матчей во всех турнирах, забил 77 мячей и сделал 140 результативных передач.

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