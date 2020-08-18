Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад»
18 августа 2020, 00:06
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва стал игроком «Реала Сосьедад», сообщает официальный сайт клуба.
?? COMUNICADO OFICIAL | La Real ficha a @21LVA #OngiEtorriDavid #AurreraReala ??https://t.co/VUhnkejRWW— Real Sociedad F?tbol (@RealSociedad) August 17, 2020
Контракт игрока рассчитан до 2022 года. 34-летний испанец выступал за «Сити» с 2010 года, куда перешел из «Валенсии». Всего за английский клуб он провел 435 матчей во всех турнирах, забил 77 мячей и сделал 140 результативных передач.
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