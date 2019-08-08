Защитник Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал", сообщает официальный сайт "канониров". 32-летний бразилец будет выступать за новую команду под 23-м номером.

Контракт с Луизом рассчитан на два года. По информации СМИ, "Арсенал" заплатил "Челси" за игрока около 8 миллионов фунтов стерлингов.

"У Давида огромный опыт, и я с нетерпением жду совместной работы с ним", – приводит слова главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери пресс-служба лондонцев.

В прошлом сезоне Луиз провел 50 матчей за "Челси", забил три гола и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает бразильца в 20 миллионов евро.