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Давид Луиз может продолжить карьеру во Франции

18 августа 2020, 10:28
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Французский «Ренн» заинтересован в защитнике лондонского «Арсенала» Давиде Луизе, сообщает RMC Sport.

33-летний бразилец не против переехать во Францию, поскольку «Ренн» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов. В то же время главный тренер «Арсенала» Микель Артета уже дал добро на продажу защитника.

Луиз перешел в «Арсенал» из «Челси» летом 2019 года, подписав годичное соглашение, которое он продлил этим летом еще на один год.

В прошлом сезоне футболист провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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