Дани Алвес стал игроком "Сан-Паулу"

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, у которого закончился контракт с "ПСЖ", стал игроком "Сан-Паулу". 36-летний бразилец подписал соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года.

В прошедшем сезоне Алвес провел 32 матча и забил 3 гола за "ПСЖ". Со сборной Бразилии он завоевал Кубок Америки-2019, сыграв в 6 матчах и забив 1 гол.