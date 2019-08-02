Дани Алвес стал игроком "Сан-Паулу"

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, у которого закончился контракт с "ПСЖ", стал игроком "Сан-Паулу". 36-летний бразилец подписал соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года.
В прошедшем сезоне Алвес провел 32 матча и забил 3 гола за "ПСЖ". Со сборной Бразилии он завоевал Кубок Америки-2019, сыграв в 6 матчах и забив 1 гол.
#DaniEstáAqui, com contrato até dezembro de 2022! 🇾🇪— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019
Saiba mais sobre o tricolor @DaniAlvesD2: https://t.co/ncjPyL9jwo pic.twitter.com/rdrYKXO65A
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