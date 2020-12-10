Дани Алвес может перейти в аргентинский клуб
«Бока Хуниорс» в трансферное окно хочет подписать защитника «Сан-Паулу» Дани Алвеса и нападающего «Фламенго» Габигола, сообщает TNT Sports.
По данным источника, переговоры с бразильскими футболистами прошли успешно, остается лишь договориться с клубами о сумме компенсации.
В нынешнем сезоне бразильской серии А 37-летний Алвес провел 17 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи, а 24-летний Габигол сыграл в 11 играх и отличился 5 раз.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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