Daily Mirror: "МЮ" согласовал условия контракта с Бруну Фернандешем

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш летом может перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает Daily Mirror. По информации СМИ, "красные дьяволы" согласовали условия контракта с 24-летним португальцем. Теперь англичане намерены договориться с клубом.

В понедельник, 1 июля, представители "МЮ" провели встречу с агентом Фернандеша. Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует потратить на трансфер хавбека около 31 миллиона фунтов стерлингов, но "Спортинг" хочет получить больше 50 миллионов.

В сезоне 2018/19 Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 18 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 55 миллионов евро. Контракт футболиста с португальской командой действует до 30 июня 2023 года.

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