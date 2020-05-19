ЦСКА в ближайшее время может подписать контракт с Деспотовичем

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович близок к переходу в ЦСКА, утверждает Hotsport. По информации СМИ, армейцы в ближайшее время объявят о подписании контракта с 28-летним сербом до июня 2023 года.

Деспотович будет получать в московском клубе около 1,2 миллиона евро в год.

Форвард выступает за «Оренбург» с 2018 года, на его счету 14 голов в 47 матчах. Контракт Деспотовича с нынешней командой истекает 30 июня 2020-го.