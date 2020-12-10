ЦСКА интересуется одноклубником Головина

ЦСКА готов побороться с «Галатасараем» за форварда «Монако» Хенри Оньекуру, сообщает Milli Gazete.

По данным источника, главный тренер турецкого клуба Фатих Терим лично заинтересован в 23-летнем футболисте из Нигерии. Он уже обратился к руководству «Галатасарая» с просьбой выкупить у «Монако» игрока.

Также сообщается, что ЦСКА следит за форвардом и планируют его трансфер. В турецком клубе недовольны, что московский клуб включился в борьбу за Оньекуру.

В сезоне-2018/19 Онтекуру выступал в составе «Галатасарая». В этом розыгрыше он участвовал в 4 матчах за «Монако», отметившись 1 результативной передачей.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.