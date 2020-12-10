ЦСКА интересуется одноклубником Головина
ЦСКА готов побороться с «Галатасараем» за форварда «Монако» Хенри Оньекуру, сообщает Milli Gazete.
По данным источника, главный тренер турецкого клуба Фатих Терим лично заинтересован в 23-летнем футболисте из Нигерии. Он уже обратился к руководству «Галатасарая» с просьбой выкупить у «Монако» игрока.
Также сообщается, что ЦСКА следит за форвардом и планируют его трансфер. В турецком клубе недовольны, что московский клуб включился в борьбу за Оньекуру.
В сезоне-2018/19 Онтекуру выступал в составе «Галатасарая». В этом розыгрыше он участвовал в 4 матчах за «Монако», отметившись 1 результативной передачей.
За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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