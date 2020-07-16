ЦСКА договорился с Гайчем

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч перейдет в ЦСКА?. Как сообщает Presion Alta, сторонам наконец-то удалось уладить все детали сделки.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит около 9 миллионов евро за 21-летнего аргентинца, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.