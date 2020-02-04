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«Цинциннати» подтвердил переход Локадии из «Брайтона»

09:42
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Форвард Юрген Локадиа стал игроком «Цинциннати», сообщает официальный сайт клуба MLS. Ранее он выступал в английской премьер-лиге за «Брайтон». «Цинциннати» арендовал игрока до 5 июля с опцией выкупа контракта.

26-летний голландец в текущем сезоне провел два матча за «Брайтон» в премьер-лиге, а также 11 матчей в бундеслиге за «Хоффенхайм» (четыре гола, одна голевая передача), где он выступал на правах аренды.

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