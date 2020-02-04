«Челси» разочаровался в Кепе и хочет приобрести Поупа

«Челси» проявляет интерес к вратарю «Бернли» Нику Поупу, сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Express, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард недоволен игрой вратаря команды Кепы Аррисабалаги. Он считает, что голкипер играет слишком нестабильно. В связи с этим клуб хотел бы приобрести Поупа и сделать его основным вратарем. В 2018 году «Челси» приобрел Кепу у «Атлетика» за 80 миллионов евро и сделал его самым дорогим вратарем в истории.

27-летний англичанин в текущем сезоне провел 25 матчей за «Бернли», пропустил 38 мячей и девять раз отыграл «на ноль».