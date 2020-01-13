«Челси» может подписать 18-летнего норвежца

18-летний норвежский футболист Джозеф Баккай может перейти в «Челси», сообщают британские СМИ. Он выступает за «Лиллестрем». Основная позиция — левый защитник, также может сыграть слева в полузащите.

По данным Metro, английский клуб близок к договоренности о переходе игрока. Ранее «Челси» другого юного норвежца — 16-летнего форварда Брайана Фиабему из «Тромсе». По данным источника, дела Фиабемы и Баккая ведет одно и то же агентство.

18-летний защитник провел восемь матчей за первую команду «Лиллестрема».