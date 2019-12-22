Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Челси», сообщают британские СМИ. Трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует The Sun, лондонский клуб является основным претендентом на игрока. Лондонский клуб готов заплатить за него 120 миллионов фунтов. Главный тренер команд Фрэнк Лэмпард уверен, что игрок сборной Англии усилит его команду, а владелец «синих» Роман Абрамович готов выделить деньги на трансфер.

19-летний англичанин в текущем сезоне провел 24 матча за «Боруссию» и забил 12 мячей при 13 голевых передачах.