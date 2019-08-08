Чалоба ушел в аренду в "Хаддерсифлд" и продлил контракт с "Челси"

Защитник Тревор Чалоба перешел из "Челси" в "Хаддерсфилд" по арендному соглашению, сообщает официальный сайт "терьеров". Также игрок продлил контракт с лондонским клубом на три года.

20-летний защитник прошлый сезон провел в аренде в "Ипсвиче". В 44 матчах на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

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