Бывший защитник «Локомотива» Пейчинович может продолжить карьеру в РПЛ
Защитник «Факела» Неманья Пейчинович в январе 2020 года может покинуть клуб и продолжить карьеру в команде Тинькофф РПЛ, сообщает «Матч ТВ».
Отметим, у 33-летнего серба есть российское гражданство, которое он получил 1 апреля 2019 года.
В «Факел» футболист перешел в октябре 2020 года. За это время он провел 11 матчей, отметившись 2 голами.
В сезоне-2017/18 Пейчинович в составе «Локомотива» стал чемпионом России.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1284084_Pejchinovich_mozhet_smenit_Fakel_na_klub_RPL
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