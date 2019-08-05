Бывший вратарь "Вест Хэма" Адриан стал игроком "Ливерпуля"

Бывший голкипер "Вест Хэма" Адриан стал игроком "Ливерпуля", сообщает официальный сайт мерсисайдцев. Сроки соглашеня с 32-летним испанцем не уточняются.
Адриан в июле стал свободным агентом. В прошлом сезоне вратарь провел 5 матчей в составе "Вест Хэма" и пропустил 8 голов. Портал transfermarkt.de оценивает Адриана в 3,5 миллиона евро.
Ранее стало известно, что голкипер Симон Миньоле перешел из "Ливерпуля" в "Брюгге".
Welcome to the Reds, Adrian! 🔴🔴🔴 #LFC pic.twitter.com/bAc2UNtTKI— Liverpool FC (@LFC) August 5, 2019
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