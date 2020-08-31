Бывший тренер «Спартака» Скала назвал первую задачу Миранчука в «Аталанте»

Известный итальянский тренер Невио Скала, возглавлявший «Спартак» в 2003 — 2004 годах, в разговоре с «СЭ» дал совет полузащитнику Алексею Миранчуку, перешедшему в «Аталанту».

— «Аталанту» считаю одной из лучших команд Италии, и в последние два года демонстрируют лучший футбол в своей истории, — начал Скала. — Для лидера «Локомотива» будет просто там адаптироваться, потому что в клубе много классных игроков и хороших людей, да и город Бергамо очень приятный. Первый сезон в Италии станет для Миранчука незабываемым.

— В Серии А давно не играли россияне. Как 24-летнему Миранчуку лучше адаптироваться к Италии?

— Первое и самое главное — Алексей должен выучить итальянский! Если этого не сделать, то возникнут большие проблемы в общении с тренером, другими футболистами, да и простыми людьми вне стадиона. Надеюсь, для него наймут хорошего учителя. Если за два месяца Миранчук выучит язык, тогда проблем не будет.

В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча, в которых забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу. (Евгений Белоусов)