Бывший игрок «Рубина» и «Ростова» Девич перешел в «Вождовац»

Нападающий Марко Девич стал игроком сербского «Вождоваца», сообщает официальный сайт клуба. Он уже выступал за эту команду в сезоне-2004/05.

Контракт рассчитан на один сезон. 35-летний Марко Девич — уроженец Сербии, который ранее принял украинское гражданство и выступал за сборную Украины (35 матчей, семь голов). В России он играл за «Рубин» и «Ростов».

Также он выступал за «Звездару», «Железник», «Раднички», «Волынь», «Металлист», «Шахтер», «Аль-Райян», «Вадуц» и «Сабах».