Бывший форвард "Ливерпуля" Адеканье перешел в "Лацио"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Бобби Адеканье стал игроком "Лацио". Он перешел на правах свободного агента. Клуб еще не объявил о переходе, но футболист включен в заявку команды на сайте серии А. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

20-летний голландец в прошлом сезоне за первую команду "Ливерпуля" не играл. Он провел четыре матча в Юношеской лиге УЕФА и забил два мяча. Кроме того, в девяти матчах турнира дублирующих команд он забил один раз и сделал две голевые передачи.

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