Бывший форвард ЦСКА Страндберг может перейти в «Дженоа»

«Дженоа» проявляет интерес к шведскому форварду Карлушу Страндбергу, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

Сообщается, что итальянский клуб ведет переговоры по поводу перехода. Футболист принадлежит «Мальме» и выступает на правах аренды за «Аль-Хазм» из Саудовской Аравии.

23-летний Карлуш Страндберг ранее выступал в России за ЦСКА (28 матчей, пять голов) и «Урал» (три матча). В текущем сезоне он провел 11 игр в чемпионате Саудовской Аравии и забил шесть мячей.