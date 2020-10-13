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Брянское «Динамо» подписало воспитанника ЦСКА

13 октября 2020, 17:37
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Брянское «Динамо» объявило о переходе защитника Дениса Никитина. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Никитин — воспитанник академии ЦСКА. За армейцев он выступал в Юношеской лиге УЕФА. Также играл за молодежный состав московского «Локомотива». Выступал за курский «Авангард», «Тосно», «Оренбург» и «Енисей». Он перешел на правах свободного агента.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Авангард» в Олимп-ФНЛ и одну игру за «Енисей».

Дополнительная информация:

https://www.fc-db.ru/news/0/279/

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