Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает португальское издание A Bola.

Сообщается, что переход почти оформлен. Футболист продолжит карьеру в «МЮ». Он может пропустить матч чемпионата Португалии с «Бенфикой» в ближайшую пятницу.

25-летний португалец в текущем сезоне провел 24 матча за «Спортинг» и забил 13 мячей при 13 голевых передачах.